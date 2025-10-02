ہر شعبے میں چین کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں،گورنر
کراچی (اسٹاف رپورٹر) گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چینی قونصلر کے ساتھ مل کر کرون کمپنی پورٹ قاسم ملیر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ایس ایم ای شعبے کے لیے گورنر ہاؤس میں ایک سیل قائم کیا گیا ہے۔۔۔
تاکہ اس شعبے کو مزید فعال بنایا جا سکے اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے ۔ ہم پورے صوبے میں صنعتی علاقوں کا جال بچھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم عوام کو روزگار اور اچھی تنخواہیں فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں ایک ایس آئی ایف سی بنایا گیا ہے جس کے تحت معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے چینی سرمایہ کاروں کو پیشکش کی کہ وہ تین ماہ کے اندر سب کچھ تیار کریں گے اور ہر شعبے میں چین کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد یہاں کے سیٹ اپ کو دیکھنا ہے اور اب ہم چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ بیٹھیں گے ۔ ہم چین کے ساتھ مل کر ترقی کی طرف بڑھیں گے ، ہم ان سے مشینری کا آرڈر دیں گے اور تیز ترقی کا دور شروع ہوگا۔