ریڈ لائن منصوبہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنیکا فیصلہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)بی آر ٹی ریڈ لائن بس منصوبہ کوبر وقت مکمل کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور کام کی رفتار تیز کرنے کیلئے ترجیحی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔۔۔
کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت منعقدہ ایک اجلاس میں منصوبہ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ماڈل کالونی سے ملیر کینٹ صفورا چورنگی،یونیورسٹی روڈتا نمائش چورنگی تک بی آرٹی ریڈ لائن منصوبہ پر کام تیزی سے جاری ہے ۔منصوبہ کو مقررہ وقت جون 2026 میں مکمل کرنے کیلئے ہر ممکنہ کوشش کی جارہی ہے ۔ اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹرانس کراچی فواد غفار چیف آپریٹنگ افسرواٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اسداللہ خان دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کے الیکٹرک کے نمائندے اور یوٹیلیٹی اداروں اور متعلقہ شہری اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس نے یونیورسٹی روڈ پر بارشوں سے ٹوٹنے والی سڑک کی صورتحال کا تفصیلی جائز ہ لیا ۔فیصلہ کیاگیا کہ یونیورسٹی روڈ پر بارشوں سے ٹوٹنے والی سڑک کی مرمت کا کام فوری شروع کیا جائے گا۔ سی ای او ٹرانس نے یقین دلایا کہ یونیورسٹی روڈ پر بارشوں کے بعد پڑنے والے گڑھوں کی مرمت کا کام ایک ہفتہ میں مکمل کرلیا جائیگا۔ کمشنر نے کہا کہ یونیورسٹی روڈ کی بہتری کیلئے ترجیحی اقدامات کئے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ میں مکمل کر لیا جائے ۔