جماعت اسلامی کی علما کویکجہتی غزہ مارچ کیلئے دعوت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے بدھ کو مہتمم جامعہ بنوریہ العالمیہ مولانا مفتی نعمان نعیم،نائب مہتمم جامعۃ صفہ مفتی محمد زبیر اور صدر وحدت المسلمین کراچی علامہ صادق جعفری سے ان کے دفترمیں علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں اور اتوار 5 اکتوبر کو شارع فیصل پر یکجہتی غزہ مارچمیں شرکت کی دعوت دی۔۔۔
مفتی نعمان نعیم، مفتی محمد زبیر،علامہ صادق جعفری نے امیر جماعت اسلامی کراچی کی آمد پر ان کا بھر پور خیرمقدم کیا اور اسرائیلی دہشت گردی و جارحیت کی شدید مذمت اور اہل غزہ و فلسطین سے بھر پور اظہار یکجہتی کیا اور کہا کہ ہم فلسطین کاز کے لیے جماعت اسلامی کی کوششوں کی تائید اور یکجہتی غزہ مارچکی بھرپور حمایت کرتے ہیں، عالم اسلام کے حکمران خواہ کوئی بھی موقف اختیار کریں،مسلم عوام اہل غزہ و فلسطین کے ساتھ ہیں اور ان کی حمایت جاری رکھیں گے اور انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔ اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی کراچی مسلم پرویز، ناظم اعلیٰ جمعیت اتحاد علماء کراچی مولانا عبدالوحید،امیرضلع کیماڑی مولانا فضل احد، سیکریٹری اطلاعات کراچی زاہد عسکری اورسینئر ڈپٹی سکریٹری اطلاعات صہیب احمد بھی موجود تھے ۔ مفتی نعمان نعیم نے یکجہتی غزہ مارچ کی حمایت کرتے ہوئے کہاکہ اہل غزہ وفلسطین کا مسئلہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ۔مفتی محمد زبیر نے بھی یکجہتی غزہ مارچ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اہل کراچی سے اپیل کی ہے کہ مارچ میں بھرپور شرکت کریں اور اہل غزہ، فلسطینی مسلمانوں سے زبردست اظہار یکجہتی کریں۔