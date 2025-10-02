بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 20ہزار روپے چالان ہوگا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسپکٹر جنرل سندھ پولیس غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ ہم بغیر ڈرائیورنگ لائسنس کے چالان کو ایک لاکھ تک لے جانے والے تھے لیکن سندھ حکومت نے اتنے زیادہ چالان سے منع کیا۔۔۔
کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اب بغیر ڈرائیونگ لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 20 ہزار روپے کا چالان ہو گا۔کار پر 30ہزار اور ہیوی وہیکل پر50 ہزار چالان ہو گا۔آئی جی نے واضح کیا کہ جب تک ڈرائیونگ لائسنس کو بہتر نہیں کریں گے ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، 3لاکھ لوگوں نے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس حاصل کئے ہیں۔یاد رہے کہ شہریوں کوآن لائن ایپ سے ٹریفک چالان کی ادائیگی کے جھوٹے میسجز موصول ہونے لگے ۔آن لائن ایپ کے ذریعے ٹریفک چالان کی ادائیگی کے جھوٹے اور جعلی پیغامات موصول ہونے پر ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ آن لائن ادائیگی کے پیغامات جعلی، گمراہ کن اور فراڈ پر مبنی ہیں، ان کا ٹریفک پولیس یا کسی سرکاری ادارے سے کوئی تعلق نہیں۔علاوہ ازیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت صوبے میں اے پلس کیٹیگری کے منشیات و گٹکا ماوا مافیاز،منشیات کے اڈوں،تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے خاتمے سے متعلق پولیس کے مجموعی امور و اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس کا انعقادہوا۔ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نے صوبے میں اے پلس کیٹگری کے منشیات و گٹکاماوا مافیاز،منشیات کے اڈوں، تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے خاتمے سے متعلق پولیس اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔مجموعی طور پر رواں سال صوبے بھر میں اے پلس کٹیگری کے 316 منشیات مافیاز میں سے 285 گرفتار کیے جاچکے ہیں۔ڈی آئی جی سی آئی اے نے کہا کہ آن لائن منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لئے ڈیجیٹل طریقہ کار اختیار کیا جارہا ہے ۔آئی جی سندھ من کا کہنا تھا کہ منشیات مافیاز اور ان کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ سندھ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔اگلا مرحلہ گرفتار مافیاز کو عدالتوں سے سزائیں دلوانا ہے ۔منشیات مافیازُ کے خلاف پراسکیوٹر کی مشاورت سے ٹھوس ومضبوط کیس بنائیں۔منشیات مافیاز کی ضمانتیں روکنے اور ضمانت دینے والوں کی چھان بین کی جائے ۔گرفتار منشیات مافیاز کی فائنانشل ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کریں۔