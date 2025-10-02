صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو اختیارات دے دئیے گئے،میئر

کراچی (این این آئی) میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا، کراچی کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو اختیارات دے دیئے گئے ہیں، شہر میں مقامی حکومت سے کام کروائے جائیں۔۔۔

 2018 میں بھی وفاق نے شہر کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا جبکہ یہ شہر ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ،پنجاب میں موٹروے بن گئیں لیکن کراچی آج بھی محروم ہے ،عوام کو سیاسی بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات اور ریلیف کی ضرورت ہے ، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے عوامی مسائل حل کرنے پر توجہ دی جائے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز (کے آئی ایچ ڈی) میں نئی کیتھ لیب کا افتتاح کر نے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔میئر کراچی نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلدیہ عظمیٰ کراچی سنبھالنے کے بعد سے دل کے اسپتال کو بہتر بنانے کی سنجیدہ کوششیں کی جارہی ہیں، ماضی میں یہ ادارہ بند تھا اور شہریوں کو علاج کے لیے این آئی سی وی ڈی جانا پڑتا تھا، گزشتہ ایک سال میں تین ہزار سے زائد مریضوں کی دل کی سرجری کی جا چکی ہے جبکہ 240 انجیوپلاسٹیز انجام دی گئی ہیں، ہمارا مقصد لوگوں کی تکالیف کو ختم کرنا اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے وقار اور اعتبار کو بحال کرنا ہے ، اس ادارے کو مزید مؤثر اور بہتر بنایا جائے گا تاکہ عوام کو وہ سہولتیں ملیں جو پرائیویٹ اسپتالوں میں لاکھوں روپے کے عوض فراہم کی جاتی ہیں، یہاں یہ تمام سہولیات مفت فراہم کی جارہی ہیں، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ اگلے دو ماہ میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں فری لیبارٹری کا آغاز کیا جائے گا، جہاں لاکھوں روپے کے ٹیسٹ عوام کے لیے بالکل مفت ہوں گے ، اس مقصد کے لیے مشینری پاکستان پہنچ چکی ہے اور جلد عوام کو یہ سہولت میسر ہو گی، انہوں نے کہا کہ شاہ فیصل کالونی کے امراض قلب سینٹر کو بھی بحال کیا جا رہا ہے جبکہ عباسی شہید اسپتال، جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں قائم کیا تھا، میں نیا بلاک کھولنے کی تیاری مکمل ہے جو ایک سے دو ماہ میں عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، میئر کراچی نے کہا کہ ماضی میں مختلف رکاوٹوں کے باعث اسپتالوں کو فعال نہیں کیا جاسکا، اسپینسر آئی اسپتال کی بحالی کے بعد 200 آنکھوں کے آپریشن کیے گئے جبکہ نارتھ کراچی چلڈرن اسپتال کے معاہدے کی معیاد ختم ہو چکی ہے ، جسے سندھ حکومت خود چلانے کا ارادہ رکھتی ہے ۔ماضی میں مختلف رکاوٹوں کے باعث اسپتالوں کو فعال نہیں کیا جاسکا، اسپینسر آئی اسپتال کی بحالی کے بعد 200 آنکھوں کے آپریشن کیے گئے ۔

 

