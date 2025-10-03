صنعتی وتجارتی علاقوں میں امن قائم رکھنا اولین ترجیح ،ڈی جی رینجرز
کراچی(بزنس رپورٹر) ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔۔۔
جہاں تاجر برادری نے کراچی میں امن قائم رکھنے کے لیے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔اس موقع پر ڈی جی رینجرز سندھ نے کہا کہ کراچی کے صنعتی اور تجارتی علاقوں میں امن قائم رکھنا رینجرز کی اولین ترجیح ہے اور ادارہ ہر ممکن اقدامات کررہا ہے تاکہ کاروباری سرگرمیاں بلا تعطل جاری رہیں۔ کاٹی کے صدر جنید نقی نے بھی رینجرز کی جانب سے معرکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں حاصل کامیابیوں پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔