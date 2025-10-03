صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریاؤں کے پانی پر صوبوں کا حق، مریم بیان واپس لیں،کسان اتحاد

دریاؤں کے پانی پر صوبوں کا حق، مریم بیان واپس لیں،کسان اتحاد

گمبٹ (نمائندہ دنیا)پاکستان کسان اتحاد کے صوبائی صدر اعجاز علی کھوکھر نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیان میرا پانی میری مرضی کے خلاف شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے پریس کلب گمبٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے اس بیان کو حیران کن قرار دیا۔۔۔۔

اعجاز علی کھوکھر نے واضح کیا کہ دریائی پانی پر پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کا حق ہے اور اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنے بیان کی فوری طور پر تردید جاری نہیں کرتیں تو ان کی تنظیم ملک بھر میں ملک گیر احتجاج شروع کرنے پر مجبور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ یہ بیان صرف پنجاب کے حصے کے پانی کے استعمال کے حوالے سے ہے تو یہ ان کا اختیار ہو سکتا ہے ، لیکن تمام بھائیوں (دوسرے صوبوں)سے متعلق بات کرنا چھوٹے بھائیوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے ۔ پریس کانفرنس کے دوران کسان اتحاد کے صدر نے مالی امداد کے معاملے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسات میں غریب اور متاثرہ افراد کو دی جانے والی امدادی رقوم کی اقساط واپس مانگ کر انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ۔ پولیس کے ذریعے غریبوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ رقم کہاں خرچ کی گئی۔ اسی طرح کسانوں کو بیجوں کے لیے دی جانے والی امدادی رقم کی تقسیم کا طریقہ کار بھی ناقص ہے۔

 

