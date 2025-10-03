اسرائیل کو امن کا داعی بنا کر پیش کرنا فریب، شجاع شیخ
گھارو (نمائندہ دنیا )تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ امن منصوبہ فلسطینی مسلمانوں اور مسجد اقصیٰ کو صہیونیوں کے قبضے میں دینے کی سازش ہے۔۔۔
، جس کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے اس منصوبے کی حمایت حالیہ دفاعی معاہدے پر بھی سوالیہ نشان ہے ۔امیر تنظیم اسلامی نے مزید کہا کہ اسرائیل نے گزشتہ دو برسوں کے دوران غزہ پر وحشیانہ بمباری کی جس میں ستر ہزار سے زائد مسلمان شہید ہوئے ، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل تھے ۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل اب بھوک کو نسل کشی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جس ملک نے اسرائیل کو مسلسل عسکری، مالی اور سفارتی معاونت فراہم کی اور جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کیا، اس کے صدر کو اچانک امن کا داعی کیسے بنایا جا سکتا ہے ؟ ۔انہوں نے کہاکہ ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ٹونی بلیئر جیسے جنگی مجرم کو غزہ کے عبوری سیٹ اپ میں اہم ذمہ داری دینا بھی انتہائی قابلِ مذمت ہے ۔شجاع الدین شیخ نے کہا کہ مسلم ممالک کے حکمران امریکہ کے اشاروں پر اپنے بھائیوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی ابراہم اکارڈز کی اصل حقیقت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کبھی گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے دستبردار نہیں ہوگا۔