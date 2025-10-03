گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ جبر کی بدترین مثال،راشد سومرو
جیکب آباد (نمائندہ دنیا )جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکریٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے غزہ کیلئے امریکی امن منصوبے کو اسرائیل کی نئی سازش قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے ۔۔۔
کہ اس کا مقصد فلسطین کی واحد مزاحمتی قوت حماس کا خاتمہ ہے ۔انہوں نے جیکب آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ اور کارکنوں کی گرفتاریاں عالمی ظلم و جبر کی بدترین مثال ہے۔ راشد سومرو نے مزید کہا کہ گزشتہ دو برس تک اسرائیل کو معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی کھلی اجازت دینے کے بعد اب امریکہ کی طرف سے جو 20 نکاتی امن منصوبہ سامنے آیا ہے ، اس کا مقصد 1993ء میں امریکی سرپرستی میں ہونے والے اوسلو معاہدے کی طرح اسرائیلی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 32 سال گزرنے کے باوجود اسرائیلی مظالم ختم نہیں ہوئے ، بلکہ نئے منصوبے کی مرکزی شق ہی حماس کا خاتمہ ہے اور اگر حماس کو ختم کر دیا گیا، جو اس وقت فلسطین کی واحد مزاحمتی قوت ہے تو اسرائیل باقی تمام فلسطینی علاقوں پر مکمل قبضہ کر لے گا۔