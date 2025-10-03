صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیہون:10سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار

  • کراچی
سیہون (نمائندہ دنیا)سیہون کے قریب بوبک شہر میں 10 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔۔۔۔

 متاثرہ بچی کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔اطلاعات کیمطابق ملزم لیاقت  نے 10 سالہ بچی (الف) سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی،تاہم بچی کے شور مچانے پر دیہاتی موقع پر پہنچے تو ملزم فرار ہوگیا ۔ بعدازاں متاثرہ بچی کی والدہ جمیلہ  کی  تحریری شکایت کے بعد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا ۔

 

