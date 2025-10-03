سکھر :مسائل حل نہ ہونے پر اسپتالوں میں مکمل لاک ڈاؤن شروع
سکھر (بیورو رپورٹ)سندھ ایمپلائز الائنس کی کال پر غلام محمد مہر میڈیکل کالج ٹیچنگ اسپتال سکھر سمیت ضلع کے چھوٹے بڑے اسپتالوں میں۔۔۔
سندھ ایمپلائز الائنس اور جی ایچ اے نے مشترکہ احتجاج کیا۔ پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، ینگ نرسز ایسوسی ایشن، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیموں سے وابستہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے او پی ڈیز کا مکمل بائیکاٹ کر کے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرے کی قیادت فریدالدین بلوچ، عبدالقیوم قاضی، کریم داد بگٹی اور نوید احمد قریشی نے کی۔ رہنماؤں نے کہا کہ پہلا احتجاجی مرحلہ 23 سے 27 ستمبر تک جاری رہا، لیکن سندھ حکومت نے ملازمین کے مسائل حل نہیں کیے ۔ اب دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے ،جس کے تحت صوبے بھر کے اسپتالوں میں او پی ڈیز اور دیگر خدمات کا مکمل لاک ڈاؤن 5 اکتوبر تک جاری رہے گا۔رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو سندھ بھر کے ملازمین 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے احتجاج کریں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے ملازمین گزشتہ کئی دنوں سے سراپا احتجاج ہیں لیکن حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری مذاکرات کر کے دیگر صوبوں کے برابر مراعات فراہم کی جائیں۔