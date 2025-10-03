صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ :تجاوزات کے خلاف آپریشن، مزاحمت پر دو افراد گرفتار

  • کراچی
لاڑکانہ ،حیدرآباد (بیورورپورٹ)اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس و اسسٹنٹ کمشنر لاڑکانہ راجا خان قریشی کی سربراہی میں شہر کے مرکزی کاروباری علاقے ریشم گلی میں ہیوی مشینری کے ذریعے تجاوزات کے ۔۔۔

خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران مزاحمت کرنے پر پولیس نے دو افراد کو گرفتار کرکے تھانے منتقل کردیا۔ آپریشن کے دوران دکانوں کے باہر رکھا گیا سامان اٹھالیا گیا اور مختلف مقامات پر کھڑی ریڑھیاں بھی ہٹائی گئیں۔ انتظامیہ نے دکانداروں اور تجاوزات کرنے والوں کو سختی سے وارننگ دی کہ وہ فوری طور پر تجاوزات ختم کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔علاوہ ازیں قمبر شہدادکوٹ پولیس نے مبینہ مقابلے میں بدنام زمانہ ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب کے مطابق نصیرآباد تھانے کی حدود گاجی کھاوڑ روڈ پر پولیس اور جرائم پیشہ عناصر کے درمیان مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں بدنام ڈاکو سمیر عرف ٹوڑھو سوڈھر زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، جس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے ۔ پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکو ضلع دادو اور قمبر شہدادکوٹ میں متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ حیدرآباد کے فورٹ تھانے کی حدود بالو شاہی محلے میں واقع حیدر علی جنرل اسٹور پر 3 مسلح ملزمان نے دھا وا بول کر دکاندار علی نواز شاہ سے قیمتی موبائل فون، 66 ہزار روپے نقدی باآسانی لوٹ لی ۔

 

