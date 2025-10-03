صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلڑی شاہ کریم:زہریلی مچھلی کھانے سے 2نوجوان جاں بحق

  • کراچی
بلڑی شاہ کریم (نمائندہ دنیا)بلڑی شاہ کریم کے قریب یونین کونسل سعید خان لونڈ کے گاؤں شفیع محمد لونڈ میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 نوجوان جاں بحق جبکہ مردوں، عورتوں اور بچوں سمیت 25 سے زائد افراد کی۔۔۔

 حالت تشویشناک ہو گئی۔تفصیلات کے مطابق سندھ آبادگار شوگر ملز کے قریب واقع گاؤں شفیع محمد لونڈ میں مبینہ طور پر زہریلی مچھلی کھانے کے بعد 18 سالہ مجیب الرحمان ولد حبیب الرحمان لونڈ اور 20 سالہ غلام حسین ولد محمد لونڈ ڈائریا کے باعث دم توڑ گئے ، جبکہ ایک ہی خاندان کے 25 سے زائد افراد ڈائریا میں مبتلا ہو گئے جنہیں ٹنڈو محمد خان اور حیدرآباد کے مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔گاؤں میں اس افسوسناک واقعے کے بعد سجاول اور ٹنڈو محمد خان کے محکمہ صحت کی ٹیمیں متاثرہ گاؤں پہنچ گئیں اور مریضوں کا علاج شروع کیا۔متاثرہ خاندان کے افراد کے مطابق وہ مزدوری کی غرض سے میرپور بٹھورو گئے تھے۔

 

