ڈینگی کا خطرہ ،صفائی مہم شروع کی جائے ،ترجمان مسلم لیگ ن سندھ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مسلم لیگ ن سندھ کے ترجمان نے کراچی میں بڑے پیمانے پر ڈینگی پھیلنے کے خطرے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔۔۔۔

 اپنے بیان میں ترجمان مسلم لیگ ن سندھ اسد عثمانی نے کہا کہ بارشوں اور سیوریج کا پانی جمع ہونے کے باعث مچھروں کی افزائش میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جس کے باعث شہریوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں صفائی ستھرائی کی صورتحال تشویشناک ہے ، اس لیے ہنگامی بنیادوں پر شہر کی صفائی مہم شروع کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو پینے کیلئے صاف پانی تک دستیاب نہیں اور مچھروں کی بہتات کے باعث وبائی امراض کے بڑھنے کا خدشہ ہے ۔ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں فوری طور پر مچھر مار اسپرے کرایا جائے تاکہ ڈینگی سمیت دیگر بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔

 

