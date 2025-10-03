صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرسائنس پری انجینئرنگ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان

  • کراچی
انٹرسائنس پری انجینئرنگ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے چیئرمین فقیر محمد لاکھو کی ہدایت پر انٹرمیڈیٹ حصہ اول سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے سالانہ امتحانات برائے2025ء کے نتائج کا اعلان کردیا ہے ۔۔۔۔

 ناظم امتحانات زرینہ راشد نے نتائج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے امتحانات میں 19433 امیدواروں نے رجسٹریشن حاصل کی، 19023 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جس میں سے 8569 امیدوار تمام چھ پرچوں، 1392 پانچ پرچوں میں، 2357 چار پرچوں میں، 2434 تین پرچوں میں، 1882 دو پرچوں میں جبکہ 1392امیدوار ایک پرچے میں کامیاب ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہونہار پلس سکالر شپ پروگرام کا آغاز

ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

کمشنرڈیرہ کا سیلاب متاثرین کی بحالی کاکام تیز کرنیکا حکم

وہاڑی جلد پنجاب کامثالی اور خوبصورت شہر بنے گا:ثاقب خورشید

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ