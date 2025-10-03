انٹرسائنس پری انجینئرنگ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے چیئرمین فقیر محمد لاکھو کی ہدایت پر انٹرمیڈیٹ حصہ اول سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے سالانہ امتحانات برائے2025ء کے نتائج کا اعلان کردیا ہے ۔۔۔۔
ناظم امتحانات زرینہ راشد نے نتائج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے امتحانات میں 19433 امیدواروں نے رجسٹریشن حاصل کی، 19023 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جس میں سے 8569 امیدوار تمام چھ پرچوں، 1392 پانچ پرچوں میں، 2357 چار پرچوں میں، 2434 تین پرچوں میں، 1882 دو پرچوں میں جبکہ 1392امیدوار ایک پرچے میں کامیاب ہوئے ۔