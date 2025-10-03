صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
رنچھوڑ لائن کے مندر میں دسہرا کا تہوار منایاگیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر )کراچی کے قدیم علاقے رنچھوڑ لائن کے مندر میں ہندو برادری مذہبی عقیدت و جوش و خروش کے ساتھ دسہرا کا تہوار منا رہی ہے۔۔۔

۔شہرقائد کے قدیمی علاقے رنچھوڑ لائن کے مندر میں ہندو برادری کی جانب سے دسہرا کی تقریبات جاری ہیںجہاں خصوصی پوجا پاٹ، بھجن اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ۔ شہری بڑی تعداد میں مندر پہنچ کر مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ تقریب میں برادری کے بزرگوں اور مذہبی رہنماؤں نے اس دن کو نیکی کی بدی پر فتح کی علامت قرار دیتے ہوئے امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے علاقے میں حفاظتی انتظامات بھی سخت کیے گئے ہیں۔

 

