شہید بی بی نے خواتین کو معاشرے میں برابری کا حق دیا، نظیر احمد بھٹو

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس 86 کے صدر و ٹاوَن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے ۔۔۔

چیئرمین نظیر احمد بھٹو نے پی پی پی شعبہ خواتین یوسی شاہ لطیف ٹاون کی رہنما شمع خان کی جانب سے منعقد ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کی تقریب تقسیم اسناد میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس 86 ملیر کے صدر و ٹاوَن چیئرمین نظیر احمد بھٹو نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے ، شہید بی بی نے خواتین کو معاشرے میں برابری کا حق دیا۔ فرسٹ ویمن بینک سمیت دیگر شعبوں میں خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کئے ، سندھ حکومت نے خواتین کیلئے پنک بسیں، پنک ٹیکسی اور اب اسکوٹی فراہم کر کے عملی طور پر خواتین کو سفری اور دیگر سہولتیں فراہم کر کے ثابت کیا ہے ۔

 

