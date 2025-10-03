فلورملزکی من مانی،گندم کے وافر ذخائر کے باوجود آٹا مہنگاکردیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)گندم کے وافر سرکاری و نجی ذخائر کے باوجود گندم اور آٹے کی تھوک و خوردہ قیمتوں میں پھر اضافے کا رحجان پیدا ہوگیا۔۔۔۔۔۔
ریٹیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین فرید قریشی نے بتایا کہ حکومت سندھ کی جانب سے فی کلو گرام آٹے کی تھوک قیمت 94 اور خوردہ قیمت 98روپے مقرر کی گئی لیکن چند روز میں گندم کی فی کلو تھوک قیمت 86روپے سے بڑھ کر 93روپے کی سطح پر آنے سے ڈھائی نمبر اور فائن آٹے کی فی کلو ریٹیل قیمتوں میں 3روپے کا اضافہ ہوگیا ۔ فلور ملوں سے اگر مقررہ 94روپے فی کلو کے حساب سے آٹا سپلائی ہو تو ریٹیلرز 98روپے کلو کے حساب سے آٹا فروخت کر سکتے ہیں۔ فی الوقت فلور ملیں زائد قیمتوں پر آٹا سپلائی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے خوردہ سطح پرمن مانے انداز میں اضافے کا رحجان غالب ہوگیا ۔ فلور ملوں کی ایکس ملز فی کلو گرام ڈھائی نمبر آٹا 104 اور فائن آٹا حکومت کے مقررہ 100 کے برخلاف 112 روپے میں فراہم کر رہے ۔ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ وہ قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے اپنی رٹ قائم کرے ۔دوسری جانب آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالجنید عزیز نے بتایا کہ فی الوقت گندم کا بحران نہیں ہے لیکن اسکی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ طلب و رسد کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔