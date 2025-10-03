تعلیمی اداروں میں منشیات روکنے کیلئے پولیس فورس قائم
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں منشیات کے استعمال کے خلاف ساؤتھ زون میں نئی پولیس فورس قائم کردی گئی۔یہ فیصلہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی)ساؤتھ کے دفتر میں کوالیشن اگینسٹ ڈرگز(منشیات کے خلاف اتحاد)کے ایک مشاورتی اجلاس میں کیا گیا۔۔۔
جس میں کلفٹن، ڈی ایچ اے ، صدر وغیرہ کے 50 سے زائد تعلیمی اداروں کے سربراہان اور پولیس افسران نے شرکت کی۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساؤتھ ڈی آئی جی سید اسد رضا نے کہا کہ کیمپس سیکیورٹی اینڈ سبسٹنس ابیوز واچ قائم کی گئی ہے جس میں 50 اہلکار شامل ہیں جن میں خواتین بھی ہیں جو مختلف تعلیمی اداروں میں تعینات کی جائیں گی، ان کی وردیاں مختلف ہیں، جو اداروں کی مشاورت سے تیار کی گئی ہیں تاکہ ان کا تاثر حکم چلانے کا نہ ہو بلکہ تعاون کا ہو۔انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ساؤتھ زون کے تقریباً 150 اسکولوں، کالجوں اور جامعات سے مشاورت کی تاکہ منشیات کے استعمال کے مسئلے کو سمجھا جائے ، ذمہ داریاں بانٹی جائیں اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی بنائی جائے ۔ منشیات کے خلاف بڑی حکمت عملی کے حصے کے طور پر پولیس شیشہ/بار مراکز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور کوریئر سروسز پر بھی توجہ دے رہی ہے جو مبینہ طور پر منشیات کی ترسیل میں ملوث ہیں۔