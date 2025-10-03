صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میمن گوٹھ پولیس کی کارروائی دواسٹریٹ کرمنل پکڑے گئے

  • کراچی
میمن گوٹھ پولیس کی کارروائی دواسٹریٹ کرمنل پکڑے گئے

کراچی:(اسٹاف رپورٹر)میمن گوٹھ پولیس نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 2 عادی ملزمان کو گرفتار کرلیا۔پولیس نے دوران پٹرولنگ کارروائی کرتے ہوئے میمن گوٹھ کی حدود سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ۔۔۔

گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ایک 30 بور پسٹل بمعہ راؤنڈز اور ایک موٹرسائیکل برآمد ہوئے ۔گرفتار ملزمان کی شناخت زاہد اور گلاب کے نام سے ہوئی۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی موٹرسائیکل تھانہ میمن گوٹھ سے سرقہ شدہ ہے ۔برآمد ہونے والے اسلحہ کو فرانزک/ کیمیکل اگزیمنیشن کیلئے روانہ کر دیا گیا،گرفتار دونوں ملزمان پہلے بھی گرفتار ہو کے جیل جا چکے ہیں۔

 

