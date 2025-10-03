ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے بی آر ٹی ریڈلائن منصوبے میں پیش رفت سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران حکومت سندھ سے منصوبے کی تازہ پیش رفت اور کمیٹی کی تشکیل پر وضاحت طلب کی۔۔۔
جسٹس اقبال کلہوڑو نے استفسار کیا کہ آیا حکومت نے منصوبے کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کی ہے یا نہیں؟ ۔ وکیل درخواست گزار عمر میمن نے عدالت کو بتایا کہ کمیٹی کا کوئی نوٹیفکیشن تاحال موصول نہیں ہوا، صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رابطہ کیا گیا تھا ،مگر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ عدالت نے حکومت سندھ کو مکمل وضاحت کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت نومبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ 2017 میں اعلان کردہ منصوبہ 2023 میں مکمل ہونا تھا مگر بار بار تاخیر سے لاگت 79 ارب سے بڑھ کر 103 ارب روپے تک جا پہنچی ہے ۔ دوسری جانب ضلع جنوبی کے عدالتی بیلِف نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جنوبی کو پیٹرول الاؤنس کی فراہمی کے لیے درخواست دی۔ بیلِف نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالتی نوٹسز اور احکامات پر عملدرآمد کیلئے کراچی کے دور دراز علاقوں میں سفر کرنا پڑتا ہے اور بڑھتی مہنگائی کے باعث اخراجات برداشت کرنا ممکن نہیں رہا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سندھ ہائیکورٹ کے بیلِف کو دو لیٹر یومیہ الاؤنس دیا جا رہا، اسی طرز پر ڈسٹرکٹ کورٹ جنوبی کے بیلِف کو بھی سہولت دی جائے۔