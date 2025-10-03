صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

  • کراچی
ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے بی آر ٹی ریڈلائن منصوبے میں پیش رفت سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران حکومت سندھ سے منصوبے کی تازہ پیش رفت اور کمیٹی کی تشکیل پر وضاحت طلب کی۔۔۔

جسٹس اقبال کلہوڑو نے استفسار کیا کہ آیا حکومت نے منصوبے کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کی ہے یا نہیں؟ ۔ وکیل درخواست گزار عمر میمن نے عدالت کو بتایا کہ کمیٹی کا کوئی نوٹیفکیشن تاحال موصول نہیں ہوا، صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رابطہ کیا گیا تھا ،مگر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ عدالت نے حکومت سندھ کو مکمل وضاحت کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت نومبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ 2017 میں اعلان کردہ منصوبہ 2023 میں مکمل ہونا تھا مگر بار بار تاخیر سے لاگت 79 ارب سے بڑھ کر 103 ارب روپے تک جا پہنچی ہے ۔ دوسری جانب ضلع جنوبی کے عدالتی بیلِف نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جنوبی کو پیٹرول الاؤنس کی فراہمی کے لیے درخواست دی۔ بیلِف نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالتی نوٹسز اور احکامات پر عملدرآمد کیلئے کراچی کے دور دراز علاقوں میں سفر کرنا پڑتا ہے اور بڑھتی مہنگائی کے باعث اخراجات برداشت کرنا ممکن نہیں رہا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سندھ ہائیکورٹ کے بیلِف کو دو لیٹر یومیہ الاؤنس دیا جا رہا، اسی طرز پر ڈسٹرکٹ کورٹ جنوبی کے بیلِف کو بھی سہولت دی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گڈز ٹرانسپورٹ اڈے شہر سے باہر منتقل نہ ہوسکے : ٹریفک مسائل بڑھنے لگے

رب کریم کی مخلوق کی خدمت کرنا خوش قسمتی :تنویر بابر

ڈی سی کاشہر کا دورہ ، صفائی ،عوام کوسہولیات فراہمی کاجائزہ

جی ٹی روڈ پر وزیرآباد تک دونوں اطراف صرف 6الیکٹرک بسیں

ریونیو کھلی کچہریوں کا مقصد مسائل ترجیحاً حل کرنا:عبدالرزاق

منشا اﷲبٹ کاپھاٹک پر زیر تعمیر فلائی اوور منصوبے کا دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ