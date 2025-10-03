دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت دودھ ڈیری فارمرز ہول سیلرز اور ریٹیلرزاور صارفین کے نمائندوں ء اور متعلقہ افسران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دودھ کی نئی قیمت دودھ کا معیار چیک کرنے کے بعد مقرر کی جائے گی۔ کمشنر نے دودھ کا معیار چیک کرنے کیلئے متعلقہ محکموں اور صارفین کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ہے ۔ کمیٹی فارمرز ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے دودھ کے نمونوں کو مطلوبہ ٹیسٹ کے ذریعے دودھ کا معیار چیک کرے گی۔ کمیٹی کاسربراہ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز رابعہ سید کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ کمیٹی کے ارکان میں بیورو اف سپلائی فوڈ اتھارٹی، ویٹ اینڈ میز رزکے افسران کنزیومر رایٹس پروٹیکشن کونسل کے چیئرمین شکیل بیگ اور غیاث الدین(صحافی)کو شامل کیا گیا ہے ۔کمیٹی کو دودھ کے معیار سے متعلق اپنی رپورٹ ایک ہفتہ میں کمشنر کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فارمرز ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے دودھ کے نمونے چیک کر کے دودھ کے معیار پر مشتمل رپورٹ پیش کریں۔ کمشنر نے کہا کہ مضر دودھ کی فروخت کی کسی صورت اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اجلاس میں بیور وآف سپلائی نے اپنی رپورٹ میں دودھ کی نئی قیمت 235 روپے (فارم)فی لیٹر کی تجویز پیش کی ہے ۔