صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

  • کراچی
دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت دودھ ڈیری فارمرز ہول سیلرز اور ریٹیلرزاور صارفین کے نمائندوں ء اور متعلقہ افسران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دودھ کی نئی قیمت دودھ کا معیار چیک کرنے کے بعد مقرر کی جائے گی۔ کمشنر نے دودھ کا معیار چیک کرنے کیلئے متعلقہ محکموں اور صارفین کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ہے ۔ کمیٹی فارمرز ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے دودھ کے نمونوں کو مطلوبہ ٹیسٹ کے ذریعے دودھ کا معیار چیک کرے گی۔ کمیٹی کاسربراہ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز رابعہ سید کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ کمیٹی کے ارکان میں بیورو اف سپلائی فوڈ اتھارٹی، ویٹ اینڈ میز رزکے افسران کنزیومر رایٹس پروٹیکشن کونسل کے چیئرمین شکیل بیگ اور غیاث الدین(صحافی)کو شامل کیا گیا ہے ۔کمیٹی کو دودھ کے معیار سے متعلق اپنی رپورٹ ایک ہفتہ میں کمشنر کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فارمرز ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے دودھ کے نمونے چیک کر کے دودھ کے معیار پر مشتمل رپورٹ پیش کریں۔ کمشنر نے کہا کہ مضر دودھ کی فروخت کی کسی صورت اجازت نہیں دی جاسکتی۔  اجلاس میں بیور وآف سپلائی نے اپنی رپورٹ میں دودھ کی نئی قیمت 235 روپے (فارم)فی لیٹر کی تجویز پیش کی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن آٹے ، گندم کی قیمتیں کم

مریم نواز ہسپتال مکوآنہ میں سیوریج کا نظام نہ بن سکا، زیر زمین پانی آلودہ ہونے لگا

اقبال سٹیڈیم میں پاکستان،جنو بی افریقہ سیریز کے انتظامات مکمل

چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

بلوچنی: ڈپٹی ڈی ای او جڑانوالہ کا مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ