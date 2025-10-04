یوٹیلیٹی اسٹورز انتظامیہ کو 17اکتوبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم
سکھر (بیورو رپورٹ)این آئی آر سی فل بینچ اسلام آباد نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عدالتی فیصلوں سے بالا تر کوئی بورڈ یا کمیٹی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے سنگل اور فل بینچ کے تمام فیصلوں پر ہر صورت عملدرآمد کیا جائے۔
چیئرمین شوکت عزیز صدیقی، ممبر منور حسین طوری اور ممبر سراج اسلام خان پر مشتمل فل بینچ نے یوٹیلیٹی اسٹورز بمقابلہ اظہر رحمان کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے یوٹیلیٹی اسٹورز انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ 17 اکتوبر تک فیصلوں پر عملدرآمد کی رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔سماعت کے دوران یونین رہنما عبدالقیوم برڑو اپنے وکیل مرزا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ یوٹیلیٹی اسٹورز کی جانب سے جنرل منیجر ایچ آر ریحان افضل اور وکیل صغیر عباسی موجود تھے ۔عدالت نے انتظامیہ کی جانب سے اسٹورز بند کرنے اور سیورنس پیکیج دینے کے مؤقف پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ ملک بھر کے این آئی آر سی سنگل اور فل بینچ کے فیصلے نافذ کیے جائیں۔ عدالت کے باہر سی بی اے یونین رہنما عبدالقیوم برڑو نے وکیل مرزا اور یونین رہنما ملک اظہر اعوان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصلے کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ یوٹیلیٹی اسٹورز ورکرز کی ریگولرائزیشن، بحالی، تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر 4500 سے زائد مقدمات پر عملدرآمد کی راہ ہموار کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ این آئی آر سی عدالت کے وقار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔