میرپورخاص :1106اسکول خستہ حال،طلباء کی زندگیاں داؤ پر
میرپورخاص (رپورٹ:عزیز خان یوسفزئی) میرپور خاص ڈویژن کے 1106پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی عمارتیں خستہ حالی کے باعث طلباء و اساتذہ کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئیں۔
محکمہ تعلیم اور مانیٹرنگ ٹیم کے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ ضلع میرپورخاص، تھرپارکر اور عمرکوٹ کے متعدد اسکولوں کی عمارتیں بارشوں، ناقص میٹریل اور بروقت مرمت نہ ہونے کے باعث شدید نقصان پہنچنے کے بعد خطرناک قرار دی گئی ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق صرف میرپورخاص ضلع میں 539 اسکولوں کی عمارتیں انتہائی خستہ حال ہو چکی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر ڈویژن بھر میں ہزاروں طلباء متبادل جگہ نہ ہونے کے باعث درختوں کے نیچے ، برآمدوں اور عارضی کیمپوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے فراہم کردہ فنڈز بھی مبینہ طورپر شفاف انداز میں استعمال نہ کیے گئے ۔سیاسی و سماجی رہنماؤں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پہلے ہی لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اب خطرناک عمارتوں کے باعث زیر تعلیم طلباء کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ والدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کسی سانحے کی صورت میں وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے انکار کرسکتے ہیں جس سے تعلیم مزید متاثر ہوگی۔چیف مانیٹرنگ آفیسر میر حسن کے مطابق خستہ حال اسکولوں کا مکمل ریکارڈ حکام کو ارسال کر دیا گیا ہے اور فوری مرمت و عارضی متبادل انتظامات کی سفارش کی گئی ہے ۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن اقبال قمبر نے کہا کہ کلاسز کو دیگر کمروں یا مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ،تاکہ تعلیمی عمل متاثر نہ ہو۔