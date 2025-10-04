محراب پور میں کنڈا کنکشن کا بوجھ صارفین اٹھانے پر مجبور
محراب پور (نمائندہ دنیا)واپڈا کی خاموشی نے سیپکو محراب پور میں مبینہ بدعنوانی کو بے لگام کر دیا، صارفین کی جانب سے یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ افسران کی سرپرستی میں لائن مینوں نے کنڈا کنکشن لگا نے کے عوض لاکھوں روپے رشوت وصولی شروع کردی ہے۔
سیپکو چیف کے منظورِ نظر لائن سپرنٹنڈنٹ فہیم موجائی اور ایس ڈی او مطیع اللہ اعوان پر الزام ہے کہ انہوں نے پورے نظام کو اپنے من پسند نجی لائن مین ظہیر شاہ کے حوالے کر دیا ہے ۔ اطلاعات کے مطابق شاہی بازار، کلاتھ مارکیٹ، فرنیچر مارکیٹ، موبائل مارکیٹ، غلہ منڈی سمیت درجنوں علاقوں میں ہزاروں ایئرکنڈیشنر اور کنڈا کنکشنز لگائے گئے ہیں، جن سے محکمے کو لاکھوں یونٹس کا نقصان ہو رہا ہے ، ان غیر قانونی کنکشنز کے عوض فائدہ حاصل کرنے والوں سے 5 سے 8 ہزار روپے ماہانہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ اس لوٹ مار نے نظام درہم برہم کر دیا ہے ۔ بجلی کے میٹر رکھنے والے صارفین مسلسل عتاب کا شکار ہیں جبکہ 16 گھنٹے تک کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے کاروبار تباہ کر دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ سینکڑوں صارفین کو لاکھوں روپے کے ڈیڈیکشن بل بھی بھیجے جا رہے ہیں۔سیاسی و سماجی تنظیموں اور ٹریڈ یونین رہنماؤں محمد کاشف، نعیم مغل، احمد ندیم اور ارشد قادری نے حکومت، وزرات توانائی اور نیپرا سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے۔