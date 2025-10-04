گھوٹکی میں 10لاکھ درخت لگانے کی مہم کا آغاز
گھوٹکی (نمائندہ) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی منو مل کی ہدایات پر ضلع بھر میں 10 لاکھ درخت لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد کنرانی، ایس ایس پی انور کھیتران اور ڈویژنل فاریسٹ آفیسر شوشل فاریسٹری ڈویژن سید عامر حسین شاہ نے میرپور ماتھیلو کے جنگل میں ہزاروں نیم کے پودے لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور درجہ حرارت کم کرنے کا واحد حل زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تین مراحل پر مشتمل اس مہم کے دوران 10 لاکھ درخت لگائے جائیں گے ، جس کے پہلے مرحلے میں 80 ہزار درخت لگائے جا رہے ہیں جبکہ مختلف اداروں کو 45 ہزار پودے فراہم کیے گئے ہیں۔ایس ایس پی انور کھیتران نے کہا کہ درخت فطرت کا حسن اور خوشگوار ماحول کی ضمانت ہیں، درخت کاٹنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور پولیس محکمہ جنگلات کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رکھے گی۔ڈویژنل فاریسٹ آفیسر سید عامر حسین شاہ نے بتایا کہ صنعتی اعتبار سے گھوٹکی سندھ کا دوسرا بڑا ضلع ہے جہاں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج بڑھ رہا ہے ، اس کا واحد حل بڑے پیمانے پر شجرکاری ہے ۔ ان کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی ہدایات پر اب تک 8 ہزار 273 ایکڑ زمین پر شجرکاری مکمل کر لی گئی ہے جبکہ 6 ہزار ایکڑ پر مزید درخت لگائے جا رہے ہیں۔