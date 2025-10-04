صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے پر ٹریفک حادثہ، سب انسپکٹر جاں بحق، اہلکار زخمی

  • کراچی
موٹروے پر ٹریفک حادثہ، سب انسپکٹر جاں بحق، اہلکار زخمی

روہڑی (نمائندہ دنیا)ایم فائیو سکھر ملتان موٹروے پر ٹریفک حادثے میں موٹروے پولیس کا سب انسپکٹر ناصر ولد عبدالشاکر موقع پر جاں بحق جبکہ ان کا ساتھی اہلکار شعیب ولد عبدالرشید شدید زخمی ہوگیا۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹروے پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور جاں بحق سب انسپکٹر کی لاش اور زخمی اہلکار کو تعلقہ اسپتال روہڑی منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد شعیب کو سکھر کے نجی اسپتال منتقل کردیا گیا۔ جاں بحق سب انسپکٹر ناصر کی لاش ضروری کارروائی کے بعد آبائی علاقے ماڈل ٹاؤن بہاولپور روانہ کردی گئی۔پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار ویگو گاڑی نے پیچھے سے موٹروے پولیس کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ موٹروے پولیس نے بتایا کہ حادثے میں ملوث ویگو کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر تعلیمی اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال

چینی کی قیمت بے قابو 250 روپے بکنے لگی جرمانوں کا خوف دکانداروں نے رکھنا چھوڑدی

تاجر کمیونٹی کے مسائل حل کرائے جائیں گے :صدر گجرات چیمبر

راہوالی:گھر میں گھس کر فائرنگ ، تشدد ، 2 بھا ئی زخمی

عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے :صدر سیالکوٹ بار

نو سرباز نے ایک لاکھ 32 ہزار روپے اکائونٹ میں ٹرانسفر کرا لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن