موٹروے پر ٹریفک حادثہ، سب انسپکٹر جاں بحق، اہلکار زخمی
روہڑی (نمائندہ دنیا)ایم فائیو سکھر ملتان موٹروے پر ٹریفک حادثے میں موٹروے پولیس کا سب انسپکٹر ناصر ولد عبدالشاکر موقع پر جاں بحق جبکہ ان کا ساتھی اہلکار شعیب ولد عبدالرشید شدید زخمی ہوگیا۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹروے پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور جاں بحق سب انسپکٹر کی لاش اور زخمی اہلکار کو تعلقہ اسپتال روہڑی منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد شعیب کو سکھر کے نجی اسپتال منتقل کردیا گیا۔ جاں بحق سب انسپکٹر ناصر کی لاش ضروری کارروائی کے بعد آبائی علاقے ماڈل ٹاؤن بہاولپور روانہ کردی گئی۔پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار ویگو گاڑی نے پیچھے سے موٹروے پولیس کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ موٹروے پولیس نے بتایا کہ حادثے میں ملوث ویگو کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔