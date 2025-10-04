میرپورخاص:کریم آباد اور والکٹ روڈ پر گٹر اُبل پڑے ، شہری پریشان
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)شہر کے اہم رہائشی علاقوں کریم آباد مزار والی گلی اور والکٹ روڈ پر گٹر اُبلنے سے سڑکیں گندے پانی میں ڈوب گئیں، جس کے باعث پیدل چلنے والے شہریوں اور ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
مکینوں کے مطابق روزانہ بچے ، خواتین اور بزرگ اسی گلی سے گزرتے ہیں لیکن گندگی اور تعفن نے زندگی اجیرن کر دی ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یوسی چیئرمین ارشد ہزاروی، وائس چیئرمین عبدالقیوم عابسی اور منتخب کونسلرز سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گٹر صاف کر کے نکاسیٔ آب کا نظام درست کیا جائے ،تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔شہریوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے مگر بدقسمتی سے عوامی نمائندے مسائل سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ گندے پانی کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے جبکہ نمازیوں کو مساجد جانے میں، خواتین کو بازار جانے میں اور بچوں کو اسکول جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔اہلِ علاقہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے ،تاکہ ارباب اختیار کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ صفائی کے نظام کوبہتر بنائیں اور عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔