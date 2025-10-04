صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے اسکول میں بچے پر تشدد

  • کراچی
گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے اسکول میں بچے پر تشدد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے تعلیمی ادارے میں بچے پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے ۔26 ستمبر کو پیش آئے واقعہ کی سی سی ٹی وی وڈیو میں خاتون ٹیچر کو بچے پر تشدد کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

 مقدمہ دو اکتوبر کو سندھ ایمپاورمنٹ آف پرسن ود ڈس ایبلیٹی کی مدعیت میں درج کرایا گیا۔ادارے نے ٹیچر کو برطرف کردیا جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو جلد گرفتار کرلیا جائیگا ۔فوٹیج میں خاتون ٹیچر کو معذور بچے پر تشدد کرتے دیکھا جاسکتا ہے ۔ خاتون ٹیچر نے بچے کو تھپڑ مارے اور کان موڑے ،اسکول انتظامیہ نے پولیس کو بیان دیا کہ واقعہ میں ملوث خاتون ٹیچر صفیہ ناز کو ادارے نے برطرف کردیا،صفیہ ناز گزشتہ 8 سال سے ادارے میں خدمات انجام دے رہی تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سرکاری دفاتر کی کاغذی کارروائی مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ

صحت کے نئے منصوبوں پر کام شروع کرنیکی ہدایت

ایل ڈی اے: عرصہ سے ایک ہی جگہ تعیناتیوں کی فہرستیں تیار

چکن مزید 14روپے کلو مہنگا

تعلیمی بورڈ کو اساتذہ کے معاوضوں سے کٹوتیاں روک دی گئیں

سموگ:سکولوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل رکھنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن