گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے اسکول میں بچے پر تشدد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے تعلیمی ادارے میں بچے پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے ۔26 ستمبر کو پیش آئے واقعہ کی سی سی ٹی وی وڈیو میں خاتون ٹیچر کو بچے پر تشدد کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔
مقدمہ دو اکتوبر کو سندھ ایمپاورمنٹ آف پرسن ود ڈس ایبلیٹی کی مدعیت میں درج کرایا گیا۔ادارے نے ٹیچر کو برطرف کردیا جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو جلد گرفتار کرلیا جائیگا ۔فوٹیج میں خاتون ٹیچر کو معذور بچے پر تشدد کرتے دیکھا جاسکتا ہے ۔ خاتون ٹیچر نے بچے کو تھپڑ مارے اور کان موڑے ،اسکول انتظامیہ نے پولیس کو بیان دیا کہ واقعہ میں ملوث خاتون ٹیچر صفیہ ناز کو ادارے نے برطرف کردیا،صفیہ ناز گزشتہ 8 سال سے ادارے میں خدمات انجام دے رہی تھیں۔