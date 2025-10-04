صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دودھ اب300 روپے لٹرملے گا،فارمرز کی من مانی

  • کراچی
دودھ اب300 روپے لٹرملے گا،فارمرز کی من مانی

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ڈیری اینڈ کیٹل فارمزایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر نے کراچی میں دودھ کی قیمت میں اضافے کاالٹی میٹم دے دیا۔شاکر گجر کے مطابق دودھ کی قیمتوں کا نوٹی فکیشن جاری نہیں کیا گیا۔۔۔

 تو صارفین کو 11 اکتوبر سے دودھ 220 روپے کے بجائے 300 روپے فی لٹر ملے گا۔ڈیڑی اینڈ کیٹل فارمزایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر نے کہا کہ ملک میں آنے والے سیلاب اور مہنگائی کے باعث دودھ کی لاگت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے ۔ چارے ، فیڈ، بجلی اور دیگر اخراجات میں مسلسل اضافے کے باعث پرانی قیمت پر دودھ فراہم کرنا ممکن نہیں رہا۔دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن فی لیٹر271 روپے سامنے ہو گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ 2اکتوبرکو کمشنر ہاؤس میں ہونے والا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا ہے ۔ کمشنر آفس کی جانب سے دودھ کی قیمتوں کا نوٹی فکیشن جاری نہیں کیاجا رہا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نوٹی فکیشن جلد سے جلد جاری کیا جائے ۔ بصورت دیگر 11 اکتوبر سے دودھ کی قیمت میں ازخود اضافہ کر دیا جائے گا۔ صارفین کو 11 اکتوبر سے دودھ 220 روپے کے بجائے 300 روپے فی لٹر ملے گا۔دوسری جانب اس فیصلے کے بعد شہریوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے ۔ عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے جینا مشکل کر رکھا ہے اور اب دودھ جیسی روزمرہ ضرورت کی چیز کا اتنا زیادہ مہنگا ہونا غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات کو مزید بڑھا دے گا۔

