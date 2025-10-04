صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارمغان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کیلئے درخواست دائر

  • کراچی
ارمغان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کیلئے درخواست دائر

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسدادِ دہشت گردی عدالت میں مصطفی عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف صحافی پر حملے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔

 عدالت نے درخواست پر سماعت کیلئے 6 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ وکیل صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ گواہان کے بیانات قلمبند کرنے میں تاخیر کی گئی اور مقدمے کے متن کے مطابق یہ کیس دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ مدعی نے صرف سوشل میڈیا پر ملزم کو پہچاننے کا دعویٰ کیا، جو عدالتی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ درخواست میں الزام لگایا گیا کہ مدعی اور تفتیشی افسر نے مقدمے سے نام خارج کرنے کے لیے بھاری رشوت طلب کی اور انکار پر دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں۔  

