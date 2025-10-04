صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کو میدانِ جنگ بنانا قبول نہیں ، اے پی ایم ایس او

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ترجمان نے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کی موجودہ صورتحال پر اپنے بیان میں کہا کہ تعلیمی ادارے علم، تحقیق اور فکری تربیت کے لئے قائم کیے جاتے ہیں، انہیں میدانِ جنگ بنانا کسی صورت قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

