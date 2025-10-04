تعلیمی اداروں کو میدانِ جنگ بنانا قبول نہیں ، اے پی ایم ایس او
کراچی (اسٹاف رپورٹر)آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ترجمان نے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کی موجودہ صورتحال پر اپنے بیان میں کہا کہ تعلیمی ادارے علم، تحقیق اور فکری تربیت کے لئے قائم کیے جاتے ہیں، انہیں میدانِ جنگ بنانا کسی صورت قابلِ قبول نہیں ہوگا۔
