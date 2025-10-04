صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صمود فلوٹیلا پر حملہ اسرائیل کا نیا جنگی جرم، عائشہ رضوان

  • کراچی
صمود فلوٹیلا پر حملہ اسرائیل کا نیا جنگی جرم، عائشہ رضوان

کراچی(سٹی ڈیسک)ناظمہ اعلیٰ اسلامی جمعیت طالبات پاکستان عائشہ رضوان نے کہا ہے کہ جو قدم مسلم افواج اور حکمرانوں کو اٹھانا چاہیے تھا وہ سویلینز پر مشتمل گلوبل صمود فلوٹیلا نے اٹھایا ہے۔

 جاری بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ امنِ عالم کو تہ و بالا کر دینے والے امریکی صیہونی گٹھ جوڑ کے خلاف دنیا بھر کے امن پسند شہریوں کے نمائندوں پر بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب پہ مشتمل صمود فلوٹیلا کا ہر ممبر قابلِ رشک ہے ۔ اس انسانیت دوست عظیم قافلے پر حملہ اسرائیل کے جنگی جرائم میں ایک اور اضافہ ہے ۔ ٹرمپ کے مسلم دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کے نتیجے میں وزیراعظم پاکستان کا بیان شرمناک ہے ۔ 

 

