ٹریفک جرمانوں سے قبل سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ
کراچی (این این آئی)سول سوسائٹی ایسوسی ایشن آف پاکستان (یورپین چیپٹر)نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک کراچی کی بوسیدہ سڑکوں کی مرمت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ٹریفک چالان معطل کیے جائیں۔
ایس ایم اقبال نے کہاکہ جب تک کراچی کی سڑکیں درست نہیں ہوتیں تمام ٹریفک چالان معطل کیے جائیں۔تنظیم نے نشاندہی کی کہ کھدی ہوئی سڑکیں، ابلتے ہوئے گٹر اور لین مارکنگ کے فقدان نے کراچی کی سڑکوں کو خطرناک زون میں تبدیل کر دیا ہے ۔ سی ایس اے پی یورپ کے صدر نے کہا کہ کھدی ہوئی سڑکیں، گندے پانی کا بہا ؤاور لین مارکنگ کی کمی شہریوں کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے ۔