کمسن بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے 2 ملزمان پکڑے گئے

  • کراچی
کمسن بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے 2 ملزمان پکڑے گئے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ابراہیم حیدری پولیس نے کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے اور ویڈیو بنانے والے درندہ صفت 2 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

گرفتار ملزمان کی شناخت بلال عرف ڈاڈا اور عبداللہ کے نام سے کی گئی۔ ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ نے بتایاکہ کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کا واقعہ 30 ستمبر کو پیش آیا تھا۔متاثرہ بچی کے والد کو واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا۔ابراہیم حیدری پولیس نے متاثرہ بچی کے والد محمد یوسف کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کرکے انویسٹی گیشن ونگ کے سپرد کردیا۔

 

