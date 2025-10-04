پانی و بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاج
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پانی اور بجلی کی بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ۔ کورنگی 12 ہزار روڈ پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کورنگی نمبر چار آنے اور جانے والے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔
احتجاج میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق لانڈھی سے آنے والی ٹریفک کو کورنگی پانچ کے اندرون علاقوں کی جانب موڑا گیا جبکہ کورنگی کراسنگ سے آنے والی ٹریفک کو کورنگی نمبر چار کی طرف بھیجا گیا۔ادھر پیپلز اسکوائر دین محمد وفائی روڈ پر بھی پانی اور بجلی کی عدم دستیابی کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سڑک بلاک کرکے ٹریفک کی آمد و رفت معطل کردی۔