سندھ ہائیکورٹ بار کی صمود فلوٹیلا پر حملے کی مذمت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسرائیلی فورسز کی جانب سے صمود غزہ فلوٹیلا پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
سندھ ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی منیجنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ 40 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا میں 44 ممالک کے 450 سے زائد انسانی ہمدردی کے کارکن شامل تھے جن میں سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھے ۔ اس قافلے کا مقصد صرف غزہ کے مظلوم عوام تک امدادی سامان اور ریلیف پہنچانا تھا۔