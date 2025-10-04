صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ہائیکورٹ بار کی صمود فلوٹیلا پر حملے کی مذمت

  • کراچی
سندھ ہائیکورٹ بار کی صمود فلوٹیلا پر حملے کی مذمت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسرائیلی فورسز کی جانب سے صمود غزہ فلوٹیلا پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

 سندھ ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی منیجنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ 40 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا میں 44 ممالک کے 450 سے زائد انسانی ہمدردی کے کارکن شامل تھے جن میں سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھے ۔ اس قافلے کا مقصد  صرف غزہ کے مظلوم عوام تک امدادی سامان اور ریلیف پہنچانا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مزید 13 غیر قانونی باڑے مسمار ،5جانور ضبط کر کے مالکان کو جرمانے

50لاکھ کے درخت چوری،سخت نوٹس،کارروائی کا حکم

اشتہاریوں کی گرفتاری کو ہر صورت یقینی بنا یاجائے ،ڈی پی او

پنجاب دھی رانی پروگرام:و صول درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس

کلورکوٹ : اسسٹنٹ کمشنر کا شہروں میں اشیا کی قیمتوں کا جائزہ،گرانفروش گرفتار،جرمانے

مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے ،سید محمد رضا شاہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن