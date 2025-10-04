صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر برادری نے غزہ مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا

  • کراچی
تاجر برادری نے غزہ مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کیلئے اتوار 5 اکتوبر کو 3 بجے سہ پہر شاہراہ فیصل پرہونے والے جماعت اسلامی کے غزہ مارچ کی کراچی کی تاجر برادری نے بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔

کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر ،کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان، کراچی کنفیکشنری ایسوسی ایشن کے چیئرمین جاوید عبداللہ، اسپورٹس مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر سلیم ملک ودیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے 5 اکتوبر کو ہونے والے مارچ کو مسلمانوں کے دل کی آواز قرار دیا ۔

