خاتون پرتشدد کرنے کا مقدمہ، ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد

  • کراچی
خاتون پرتشدد کرنے کا مقدمہ، ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت نے گھر میں گھس کر خاتون کو بے عزت کرنے اور تشدد کے مقدمے میں گرفتار دو ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔ نی تحویل میں لے لیے جبکہ میڈیکل رپورٹ سے تشدد کی تصدیق ہوئی ہے۔

عدالت نے اپنے حکم میں قرار دیا کہ یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں بلکہ ایک عورت کے وقار پر حملہ ہے ، اس لیے ملزمان کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا۔ استغاثہ کے مطابق ڈاکس تھانے میں خاتون کی مدعیت میں درج مقدمے میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ملزم شاہین نے گھر کے دروازے پر غیر مناسب حرکت کی، جس پر منع کرنے پر اس نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر گھر پر دھاوا بولا اور خاتون کو نیم برہنہ کرکے تشدد کا نشانہ بنایا۔ استغاثہ کے مطابق پولیس نے متاثرہ خاتون کے پھٹے ہوئے کپڑے بھی اپ

