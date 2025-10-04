صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ائرپورٹ پر کسٹمز ڈیوٹی ٹیکس میں چوری کے گھپلے کا انکشاف

  کراچی
ائرپورٹ پر کسٹمز ڈیوٹی ٹیکس میں چوری کے گھپلے کا انکشاف

کراچی (اسٹاف رپورٹر )کراچی ائرپورٹ پر کسٹمز ڈیوٹی ٹیکس میں چوری کے گھپلے کے انکشاف کے بعد کروڑوں مالیت کی الیکٹرانکس اشیا ضبط کرلی گئیں ۔معلومات کے مطابق قیمتی الیکٹرانک سامان کو گڈز ڈیکلیئریشن جمع کرائے بغیر غیر قانونی طور پر کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکس ادا کیے بغیر باہر نکالا جارہا تھا۔

اس فراڈ میں ایک غیر ملکی گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی کے ملازمین اور بدعنوان درآمد کنندگان ملوث پائے گئے ۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق اس فراڈ کا انکشاف قابل اعتماد انٹیلی جنس معلومات موصول ہونے پر ہوا اور بروقت کارروائی کے نتیجے میں 10 کروڑ 30 لاکھ روپے مالیت کی ایک کھیپ ضبط کر لی گئی۔ضبط کئے جانے والے سامان میں لیپ ٹاپس، آئی پیڈز، آئی فونز، میک بُکس، پلے اسٹیشنز اور میموری کارڈز شامل ہیں۔معلومات کے مطابق دو کھیپیں جعلی گیٹ پاسز کی بنیاد پر دھو کا دہی سے کلیئر کی جا چکی تھیں جس پر کلکٹوریٹ آف کسٹمز ایئرپورٹ کراچی نے فوری طور پر دو ایف آئی آر درج کرا کے اس جرم میں ملوث کمپنی کے ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ ایف بی آر کے مطابق جعلی طریقہ کار سے مجموعی طور پر پانچ کھیپیں غیر قانونی طور پر باہر نکالی گئیں، یہ تمام کھیپیں ایک کمپنی کی جانب سے دبئی سے بھیجی گئی تھیں۔ ان کھیپوں کو کسٹمز کے ویبوک سسٹم سے چھپایا گیا اور جی ڈی دائر نہ کرکے جعلی گیٹ پاسز کے ذریعے کلیئرنس ممکن بنائی گئی۔ پانچوں کھیپوں کی کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کی کُل تخمینہ شدہ مالیت 38 کروڑ 40 لاکھ ہے ۔

 

