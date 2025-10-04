عوام امریکی امن منصوبے کو مستردکرتے ہیں،وحدت مسلمین
کراچی(اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے کراچی کے صدر علامہ صادق جعفری نے کہا ہے کہ پاکستانی 25 کروڑ عوام ٹرمپ منصوبے کو سختی سے مسترد کرتی ہے ۔ہمیں ٹرمپ کا نہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستا ن چاہیے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عوام کو معاہدے سے مطلق بے وقوف نہ بنائیں،کل اگر کشمیری عوام کے بغیر ٹرمپ مسئلہ کے حل کیلئے اپنا ایجنڈا دیتے ہیں کیاحکومت قبول کرے گی۔جامع مسجد حیدر کرار اورنگی ٹاون کے باہر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوے علامہ صادق جعفری ،علامہ مبشر حسن کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ نہ صرف فلسطینی قوم کے بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے بلکہ غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف یہود و نصاری کی ایک منظم اور گہری سازش ہے ۔غزہ کے عوام کو ان کے وطن، شناخت، خودمختاری اور جغرافیائی وحدت سے محروم کرنے کی اس مذموم کوشش کے خلاف امت مسلمہ کو آواز بلند کرنا ہو گی۔ اس منصوبے کا مقصد غزہ کو سیاسی طور پر تنہا، معاشی طور پر مفلوج اور انسانی سطح پر تباہ کرنا اوروہاں کی مزاحمتی آواز کو مکمل طور پر خاموش کرنا ہے ۔ غزہ کے عوام کو سیاسی منظرنامے سے نکالنے کی کوشش ایک ناقابل قبول اقدام ہے ۔اس منصوبے کے ذریعے فلسطینی سرزمین کی تقسیم، انضمام اور غزہ کی علیحدگی کو ایک حل کے طور پر پیش کرنا اصل میں قبضے کو قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش ہے ۔