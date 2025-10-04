صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی صفر،ترجمان مسلم لیگ ن

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ترجمان مسلم لیگ (ن)سندھ اسد عثمانی نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے وژن کے مطابق چلتی تو آج سندھ برباد نہ ہوتا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی گزشتہ 17 برس سے مسلسل برسر اقتدار ہے لیکن کارکردگی صفر ہے۔

 اسد عثمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ ناتھا خان کا پل ترقیاتی منصوبے کے بجائے ٹھیکے داروں کو نوازنے کا ذریعہ بن گیا ہے جبکہ یہ پل میئر کراچی کے انتخابی نشان کی صورت اختیار کر چکا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے سندھ کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوا، آج سندھ حکومت کے پاس صرف ترجمانوں کی فوج ہے جو دن رات مریم نواز پر تنقید میں مصروف ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ میں صحت کی سہولتوں کی صورتحال انتہائی ابتر ہے اور شرمیلا فاروقی اگر ان سہولیات کا موازنہ پنجاب سے کریں تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان کے مطابق سندھ کے اسپتالوں میں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں،سندھ کے عوام اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جبکہ دوسری جانب پنجاب میں مریم نواز کی عوامی خدمات بے مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ترجمان مریم نواز پر مسلسل تنقید کرتے ہیں ۔

