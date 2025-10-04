تیز رفتاری اور غلط سمت میں ڈرائیونگ پر سخت کارروائی کا فیصلہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت نے صوبے بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور ڈی میرٹ پوائنٹس کا نیا نظام نافذ کردیا ہے ۔ یہ اقدامات موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 کی شق 121 اے کے تحت بارہویں شیڈول میں ترمیم کے بعد کیے گئے ہیں۔
سینئر وزیر و صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے بیان میں کہا کہ اوور اسپیڈنگ، سگنل توڑنے ، غلط سمت میں گاڑی چلانے ، اوورلوڈنگ اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ سمیت درجنوں خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی ہوگی۔ نئی فہرست کے مطابق اوور اسپیڈنگ پر موٹر سائیکل کے لیے 5 ہزار، کار کے لیے 15 ہزار اور ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے 20 ہزار روپے جرمانہ عائد ہوگا، ساتھ ہی 8 ڈی میرٹ پوائنٹس شامل کیے جائیں گے ۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50 ہزار روپے تک جرمانہ اور 6 پوائنٹس مقرر ہیں، جبکہ لاپرواہ ڈرائیونگ پر 25 ہزار جرمانہ اور 8 پوائنٹس دیے جائیں گے ۔صوبائی وزیر نے کہا کہ ون وہیلنگ، بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ، دھندلے شیشے ، غلط لین یا مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر بھی بھاری جرمانے ہوں گے ۔ بار بار خلاف ورزی پر لائسنس معطل یا منسوخ کیا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقصد صرف جرمانے وصول کرنا نہیں بلکہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹریفک مینجمنٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم اور پولیس کی استعداد بڑھانے پر کام جاری ہے ، جبکہ عوامی آگاہی مہمات بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر نے اپیل کی کہ شہری نئے قوانین پر عمل کریں تاکہ حادثات میں کمی اور ٹریفک کی روانی میں بہتری ممکن ہو سکے ۔