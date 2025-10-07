میئر تھیٹر میں کام کریں تو زیادہ کامیابی مل سکتی ، مسلم لیگ ن
شہر میں ترقی صرف میئر اور پیپلزپارٹی کو نظر آتی ،عوام ابتر حالات سے دوچار پیپلز پارٹی نے شہر کے لیے کوئی ایک بڑا منصوبہ مکمل نہیں کیا، ترجمان اسد عثمانی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مسلم لیگ ن سندھ کے ترجمان اسد عثمانی نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں اور کراچی کی تاریخ کے بدترین میئر ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں ترقی صرف میئر اور پیپلزپارٹی کو نظر آتی ہے جبکہ عوام ابتر حالات سے دوچار ہیں۔ ن لیگ سندھ کے ترجمان اسد عثمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ میئر کے زیر اثر 129 سڑکوں میں سے صرف 29 سڑکیں ایسی دکھا دیں جہاں سڑکیں تعمیر ہوئی ہیں۔ میئر مرتضیٰ وہاب پارکوں کے افتتاح کر رہے ہیں جبکہ ان پارکوں تک پہنچنے کے لیے بنیادی سڑکوں کا ہی فقدان ہے ، جس سے عوام بدترین مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
اسد عثمانی نے مزید کہا کہ مرتضیٰ وہاب نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی پیرس بن چکا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے شہر کے لیے کوئی ایک بڑا منصوبہ مکمل نہیں کیا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ میئر کراچی اگر تھیٹر میں کام کریں تو زیادہ کامیاب رہیں گے کیونکہ اپنی میئر شپ بچانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی کا وطیرہ ہے کہ جھوٹ کو اس انداز میں بولا جائے کہ سننے والے کو سچ کا گمان ہو لیکن کراچی کے عوام اب حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے بخوبی آگاہ ہیں۔