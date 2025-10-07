صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی سدرن کی گیس چوری کے مقدمات میں نمایاں کامیابیاں

  • کراچی
سوئی سدرن کی گیس چوری کے مقدمات میں نمایاں کامیابیاں

کراچی (سٹی ڈیسک)سوئی سدرن نے گیس چوری کے مقدمات میں نمایاں قانونی کامیابی حاصل کی جن کی بدولت گیس یوٹیلیٹی کورٹ کراچی ڈویژن نے گیس تھیفٹ اینڈ ریکوری ایکٹ 2016 کے تحت مختلف ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔۔۔

مسترد ہونے والی ان درخواستوں میں اللہ وڈھایو نامی مرکزی ملزم شامل ہے جس کی ضمانت کی درخواست 5مختلف مقدمات میں مسترد کی گئی ، وہ کراچی کے پانچ مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر گیس فراہم کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔اللہ وڈھایو اور اس کے ساتھیوں واجد علی، خان محمد، علی نواز اور غلام قادر نے بھی گیس چوری سے ہونے والے نقصانات کی رقم ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔ایک اور مقدمے میں ہمایوں بشیر نامی ملزم کی قبل از گرفتاری ضمانت بھی عدالت نے مسترد کر دی۔ملزم گیس میٹر میں چھیڑ چھاڑ کر کے بلیسنگ فلوَر اور اسٹیل مل چلا رہا تھا،اسے جیل منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس