سوئی سدرن کی گیس چوری کے مقدمات میں نمایاں کامیابیاں
کراچی (سٹی ڈیسک)سوئی سدرن نے گیس چوری کے مقدمات میں نمایاں قانونی کامیابی حاصل کی جن کی بدولت گیس یوٹیلیٹی کورٹ کراچی ڈویژن نے گیس تھیفٹ اینڈ ریکوری ایکٹ 2016 کے تحت مختلف ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔۔۔
مسترد ہونے والی ان درخواستوں میں اللہ وڈھایو نامی مرکزی ملزم شامل ہے جس کی ضمانت کی درخواست 5مختلف مقدمات میں مسترد کی گئی ، وہ کراچی کے پانچ مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر گیس فراہم کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔اللہ وڈھایو اور اس کے ساتھیوں واجد علی، خان محمد، علی نواز اور غلام قادر نے بھی گیس چوری سے ہونے والے نقصانات کی رقم ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔ایک اور مقدمے میں ہمایوں بشیر نامی ملزم کی قبل از گرفتاری ضمانت بھی عدالت نے مسترد کر دی۔ملزم گیس میٹر میں چھیڑ چھاڑ کر کے بلیسنگ فلوَر اور اسٹیل مل چلا رہا تھا،اسے جیل منتقل کر دیا۔