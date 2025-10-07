محمود حامدکار سازٹرسٹ کے چیئرمین اور عبید الرحمن فنانس سیکریٹری منتخب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹریز کراچی کے صدر محمود حامدکو کارساز ٹرسٹ کا چیئرمین اور ممتاز نوجوان تاجر رہنما عبید الرحمن کو کارساز ٹرسٹ کا فنانس سیکریٹری منتخب کر لیا گیا۔۔۔
کارساز ٹرسٹ کے اجلاس میں ایجنڈے کے مطابق تمام کارروائی عمل میں لائی گئی ۔کار ساز ٹرسٹ میں جمود کو توڑنے اور ٹرسٹ کے بانی کراچی کے مقبول رہنماسابق کونسلر وممبر صوبائی اسمبلی اخلاق احمد مرحوم (گولڈ میڈلسٹ )کے وژن کے مطابق رفاہی سرگرمیوں کودوبارہ جاری کرنے کے لیے کار ساز ٹرسٹ کے نئے چیئرمین اور فائننس سیکریٹری کا انتخاب عمل میں آیا ۔ٹرسٹیز نے کثرت رائے سے اسمال ٹریڈرز آرگنائزیشن کے صدر اور کارساز ٹرسٹ کے سینئر ممبر و بانی ٹرسٹی محمود حامد کو چیئرمین اور ممتاز تاجر راہنما عبید الرحمن کو فائنانس سیکرٹری منتخب کرلیا ۔