صارم برنی کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس ،دو ہفتوں میں جواب طلب

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں ردوبدل کے مقدمے میں صارم برنی کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتوں میں جواب طلب کرلیا۔۔۔

 ملزم صارم برنی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک برس سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مقدمے میں فرد جرم عائد نہیں کی جاسکی ہے ۔ استغاثہ کی جانب سے مقدمے کو دانستہ طور پر التوا کا شکار بنایا جارہا ہے ، نامور سماجی رہنما ہونے کے باوجود ملزم کو مقدمے کی کارروائی کے بغیر قید میں رکھا گیا ہے ۔ وکیل صفائی نے مزید کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمے میں فرد جرم پیش نہ ہونے کی بنیاد پر ضمانت دی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوسکیں۔

 

