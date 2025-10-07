پٹاخوں کی فیکٹری اور گودام علاقے سے منتقل کرنے کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے غیر قانونی گودام کی منتقلی کی درخواست پر پٹاخوں کی فیکٹری اور گودام کو رہائشی و گنجان آباد علاقوں سے منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔۔۔
عدالت نے ڈپٹی کمشنر جنوبی کے جواب کی روشنی میں متاثرہ جاں بحق نوجوان کی والدہ کی درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ قانون کے تحت کسی رہائشی علاقے میں پٹاخوں کی فیکٹری یا گودام قائم نہیں کیا جاسکتا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے عدالت میں جمع کرائے گئے جواب میں مؤقف اختیار کیا کہ حادثے کے بعد قانونی دائرہ اختیار کے مطابق کارروائی کی گئی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے تمام دھماکہ خیز مواد تلف کردیا گیا۔