پانی کے ٹینک میں ڈوب کر 3سالہ بچی جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نارتھ ناظم آباد نصرت بھٹو کالونی کشمیری ہوٹل کے قریب گھر کے اندر پانی کے ٹینک میں ڈوب کر تین سالہ بچی جاں بحق ہوگئی۔جاں بحق ہونے والی بچی کی شناخت عائشہ دختر نوید کے نام سے ہوئی جس کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
