زینب کامران کیس:کم عمر لڑکی پنجاب سے بازیاب

  • کراچی
سوشل میڈیا پر دوستی، جعل سازی سے نکاح پڑھایا ،14سالہ زینب کا انکشاف

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں کراچی سے مبینہ طور پر اغوا اور جبری شادی کے مقدمے میں پولیس نے 14 سالہ زینب کامران کو پنجاب کے علاقے مظفرگڑھ سے بازیاب کراکے عدالت میں پیش کیا۔ قائم مقام چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت کے استفسار پر زینب نے بتایا کہ اسے سوشل میڈیا کے ذریعے بہلا پھسلا کر پنجاب بلایا گیا اور جعل سازی سے 8 اپریل کو نکاح پڑھایا گیا، نکاح نامے پر تاریخ ایک دن پہلے درج کی گئی ۔ اس نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے ۔عدالت کو بتایا گیا کہ ابھی لڑکی کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا جس پر چیف جسٹس نے بیان مجسٹریٹ کے روبرو قلمبند کرانے کا حکم دیا۔ وکیل درخواست گزار جبران ناصر نے کہا کہ سندھ میں شادی کی قانونی عمر 18 سال ہے ، لہٰذا کم عمر لڑکی کا نکاح غیر قانونی قرار دیا جائے ۔تفتیشی افسر نے بتایا کہ پنجاب پولیس کی مدد سے زینب کو بازیاب کرایا گیا، تاہم واپسی کے دوران جی ٹی روڈ پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کی۔ فرار کے دوران ایک ملزم مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر ہلاک ہوگیا۔ جبران ناصر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اغوا کاروں نے اسی واقعے کا مقدمہ لڑکی کے والد اور کراچی پولیس اہلکاروں پر درج کرا دیا ۔

 

